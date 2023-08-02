Карантин по птичьему гриппу отменили в Игринском районе Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии отменили ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона. Данное решение связано с тем, что на территории района провели весь комплекс противоэпизоотических мероприятий. Повторных случаев заражения птицы не выявили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее карантин отменили в Красногорском и Кезском районах. Таким образом, на сегодняшний день в Удмуртии остается три очага заболевания, где продолжают проводить мероприятия по ликвидации.

Напомним, очаги заболевания высокопатогенным гриппом птиц выявили в Игринском районе, Глазове и Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района. В домохозяйствах проводили принудительный выкуп домашней птицы. из регионального бюджета выделили около 10 млн руб. для компенсации затрат за изъятие птицы и продукции птицеводства.