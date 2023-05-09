В Ижевске действует режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

Режим повышенной готовности введен в столице Удмуртии из-за обнаруженного у чаек вируса птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время проводятся карантинные мероприятия, обход частных подворий в Ленинском и Первомайском районах, а также ведется информирование жителей и учет поголовья домашней птицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Карантинная зона обозначена в радиусе 5 км от место обнаружения птиц. Здесь под запретом ввоз и вывоз птиц и инкубированного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, а также выгульное содержание и продажа, выставки и ярмарки с сельхозживотными, охота на птиц.

В частности, в обозначенную зону попали Совхоз Металлург, Первомайский район, ограниченный пер. Линейный, улицами Мельничная, Промышленная, Чугуевского, руслом реки Иж, мкрн Медведево, дер. Медведево, мкрн Бригада Самолет, Ленинский район, ограниченный улицами Новоажимова, Шихтовая, Александровская, Мира, Автономная (до дома №83), Азина, Гагарина, мкрн Шунды, а также дер. Чультем и Пирогово Завьяловского района.

Напомним, погибших чаек обнаружили утром 6 мая в Ижевске возле водоема в районе ул. Пойма, 19г. Прежде режим повышенной готовности из-за подтвержденного птичьего гриппа объявили на территории Глазова и ряда населенных пунктов. Очаги заболевания также зафиксировали в Марий Эл и Кировской области.