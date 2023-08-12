В Липецке местный предприниматель может выкупить участок 0,6 га у «Дома.РФ»

Единственным участником торгов АО «Дом.РФ» по продаже 0,6 га с комплексом зданий на улице Пугачева в районе Опытной станции на северо-западе Липецка стал местный индивидуальный предприниматель Теймур Гаджимирзаев. Протокол о признании претендентов участниками аукциона «является документом, удостоверяющим право единственного участника» на заключение договора купли-продажи, следует из документации.

Начальная цена лота составляла 14,6 млн руб. Итоговая цена в протоколе не указана. Теймур Гаджимирзаев внес необходимые для участия в торгах 1,5 млн руб. задатка. Шаг аукциона составлял 146 тыс. руб., о повышении цены не сообщается.

По данным Rusprofile, основным видом деятельности Теймура Гаджимирзаева в качестве ИП является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Кроме того, он управляет и единолично владеет двумя ООО с одинаковым названием и разными ИНН «Благострой 48», которые зарегистрированы по одном адресу для деятельности по благоустройству ландшафта.

В состав лота помимо земельного участка входят одноэтажное здание площадью 330,5 кв. м (назначение — гаражи), двухэтажный административный корпус на 355,4 кв. м, навес площадью 195 кв. м и 101 м ограждения. В «Доме.РФ» отмечают, что объекты подойдут «для коммерческих целей».

Кто выкупил у «Дома.РФ» 70 га на окраине Липецка под застройку — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Девелопер попал в полевые условия».

Александр Прытков

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