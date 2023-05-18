В Новороссийске стоимость проезда в троллейбусах увеличили до 33 рублей

В Новороссийске стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте (троллейбусах и нескольких автобусах) подняли на 3 руб. Согласно постановлению городской администрации, с 17 мая тариф установили в размере 33 руб.
Фото: Perfect Stock
Кроме того, стоимость провоза багажа и ручной клади, кроме детских колясок, также выросла с 30 до 33 руб.
Стоимость проезда в автобусах частных перевозчиков в Новороссийске составляет 35 руб. Тариф увеличили 6 марта 2023 года.
Ранее в Краснодаре стоимость проезда в 27 автобусах в Краснодаре повысили с 35 до 40 руб. Повышение тогда связали с ростом цен на запчасти и топливо.
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