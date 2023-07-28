В Сочи 1 августа подорожает проезд в автобусах

С 1 августа 2023 года в Сочи изменится стоимость проезда на маршрутах по регулируемому тарифу. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно, подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава», — говорится в сообщении.

Так, на маршрутах по регулируемому тарифу (№2М, 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 68, 69, 70 и 86, 90с) стоимость проезда за наличный расчёт составит — 36 руб. При безналичном расчете стоимость составит 32 руб. 40 коп.

На маршрутах (№71, 72, 73, 74, 79, 102, 105, 105с, 105э, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 169, 170) по регулируемому тарифу за наличный расчёт тариф составит — 3,58 руб. за пасс./км. За безналичный расчёт — 10% скидка.

На смежных межрегиональных маршрутах (№554, 556, 557, 558, 559, 560) стоимость проезда за наличный расчёт составит — 36 руб., при безналичном расчете — 32 руб. 40 коп.

На маршрутах (№509, 517, 532, 533, 534, 535, 535э, 539, 550, 551, 552, 555, 571) за наличный расчет — 3,58 руб. за пасс./км. За безналичный расчёт — скидка в размере 10%.

Тат Гаспарян

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