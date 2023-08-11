Дошло до суда дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению украинского нападения на Белгородскую область

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело против подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова, обвиняемых в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на Белгородскую область (ч. 2 ст. 340 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По данным «Ъ», это первое в России дело такого рода.

Из картотеки на сайте суда следует, что дело принято к производству, но конкретному судье пока не распределено. Ранее в обвинении была еще ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), но затем ее признали излишне вмененной.

По данным «Ъ», дело касается 27 апреля 2022 года, когда в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. По версии следствия, в результате украинской атаки и преступных действия Дмитрия Дмитракова погибли семь и ранены 43 военнослужащих. Также были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники. Их остаточная стоимость составляет 89 млн руб. Затем фигурантом расследования стал один из командиров части Анатолий Бондарев, который, вероятно, не проследил за действиями майора по организации защиты.

Поначалу следствие велось в Белгородской области, а потом было передано из гарнизонного следственного отдела СКР в управление комитета по Западному военному округу. Дмитрия Дмитракова отправили в СИЗО в Санкт-Петербурге, данных об аресте Анатолия Бондарева нет.

По некоторым данным, обвиняемым также предъявлен иск о возмещении вреда на всю сумму причиненного ущерба.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Украина внезапно напала на Россию».

Николай Сергеев, Сергей Машкин, Иван Недокопов

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