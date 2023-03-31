Офицера обвинили в непредотвращенном нападении Украины на Белгородскую область

В военной следственной системе России появился первый обвиняемый по статье, предусматривающей до десяти лет лишения свободы за нарушение правил боевого дежурства (ч. 2 ст. 340 УК РФ).

Близкие к расследованию источники «Ъ» рассказали, что уголовное дело было возбуждено весной 2022 года после ракетного удара ВСУ военных в Белгородской области. В результате обстрела погибли семь военнослужащих, еще 43 человека были ранены и контужены. Также было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн руб. Военные следователи посчитали это тяжкими последствиями, поэтому применили ч. 2 ст. 340 УК РФ.

Единственным обвиняемым стал офицер, находившийся во время налета на боевом дежурстве. Его имя не раскрывается. По версии следствия, офицер имел все возможности для предотвращения атаки ВСУ, но допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны.

В 2022 году его под стражу заключил гарнизонный военный суд в Курске, к юрисдикции которого относятся белгородские военные части. В декабре обвиняемого этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга, поближе к главному офису военного следственного СКР по Западному военному округу. По данным «Ъ», офицер вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Боевое дежурство с подследствиями».

Сергей Машкин, Николай Сергеев, Владимир Зоркий

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