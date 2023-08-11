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Коммерсантъ FM
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На складе в Одинцово ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в подмосковном городе Одинцово ликвидировано. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 7:55 ликвидировано открытое горение в Одинцово»,— сказал собеседник агентства.

Пожар на складе, расположенном по адресу улица Зеленая, дом 30а, начался поздно вечером 10 августа. Огонь полностью охватил площадь склада — 2 тыс. кв. м. Причины возгорания пока не уточняются. Установление обстоятельств пожара контролирует прокуратура Московской области.

Милена Костерева

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