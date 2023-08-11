В Одинцово загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

В Одинцово произошел пожар на складе площадью 2 тыс. кв. м. Возгорание локализовано, информации о пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС.

«На улице Зеленая, дом 30а наблюдается возгорание на складе предварительно по всей площади — 2 тыс. кв. м. В 23:53 на месте пожара объявлена локализация»,— сказали «Интерфаксу» в ведомстве. Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

«РИА Новости» уточняет, что по этому адресу также находится логистическая компания и пункт по приему поддонов. По данным Telegram-канала Shot, местные жители «слышали звуки похожие на взрывы». Огонь и дым с места ЧП видны за несколько километров.

Лаура Кеффер