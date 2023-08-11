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Коммерсантъ FM
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«Известия»: смартфоны на ОС «Аврора» начали поступать в госорганы

Российские чиновники и законодатели в рамках тестирования начали получать смартфоны и планшеты на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». В частности, несколько десятков гаджетов уже поставили в Совет федерации, пишут «Известия» со ссылкой на источник в одном из госорганов. Ранее ряд российских министерств и компаний предписал своим сотрудникам отказаться от использования техники Apple в служебных целях.

В рамках тестирования, по словам собеседника издания, задействованы устройства нескольких российских брендов. В качестве одного из производителей он назвал компанию «Аквариус». В случае успешности эксперимента, количество техники увеличат.

Источник «Известий» уточнил, что устройства на базе ОС «Аврора» должны дополнить уже имеющиеся у сотрудников Совфеда гаджеты иностранного производства и подготовить их к возможности перехода на российскую технику в случае необходимости.

«Мы взяли на тестирование два типа устройств — планшет и смартфон. Говорить о первых итогах тестирования преждевременно, необходимо оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов»,— рассказал источник издания в Совфеде.

Тестирование аппаратов на «Авроре» в госструктурах проходит на фоне их отказа от использования iPhone от Apple. В начале июня ФСБ сообщила, что раскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием устройств Apple. После этого ограничения на эти гаджеты для служебной переписки ввели, в частности, в Минцифры, Минпромторге, Минпросвещения и Федеральной налоговой службе.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Аквариус" разглядел "Аврору"».

Милена Костерева

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