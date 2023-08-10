СБУ подтвердила получение украденных с сайта МосгорБТИ данных

Начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк заявил, что СБУ получила данные со взломанного 7 августа сайта Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Сайт собирает информацию о владельцах недвижимости в Москве.

МосгорБТИ предоставляет услуги по технической инвентаризации объектов недвижимости, выдает учетно-техническую документацию, а также проводит кадастровые работы по объектам на территории Москвы и Подмосковья. Услуги оказывают юрлицам и физлицам, а также госструктурам.

«Теперь мы знаем, какой недвижимостью владеют российские политики, военные и спецслужбы»,— сказал господин Витюк в ходе форума интернет-деятелей iForum в Киеве (цитата по изданию The Record). Он не стал раскрывать хакерскую группу, ответственную за взлом, отметив, что о тех, кто осуществляет кибератаки на Россию, сообщат после окончания военного конфликта.

7 августа пресс-служба комплекса экономической политики Москвы подтвердила, что сайт МосгорБТИ взломали хакеры. На его главной странице злоумышленники написали, что инфраструктура и базы данных сайта уничтожены. Они также утверждали, что передали силам обороны Украины информацию о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих военную операцию. В столичном ведомстве заверили, что утечки данных не допущено и хакеры получили доступ только к материалам на сайте. По состоянию на сегодня, 10 августа, на 22:37 мск сайт по-прежнему недоступен, но сообщения хакеров на нем уже нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».