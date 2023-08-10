«Ренессанс Кредит» введет комиссию за внесение в кассах наличных долларов и евро

Банк «Ренессанс Кредит» с 16 августа введет комиссию 10% за внесение в кассах наличной валюты в сумме более 10 тыс. в долларах или евро в день, сообщается в новой редакции тарифов (.pdf) финансовой организации.

В документе указано, что комиссия будет действовать по всем счетам за исключением тех, которые открываются при оформлении кредитов и банковских карт. Для счетов, которые физлица открывают в связи с получением кредита, а также в отношении кредитов физлиц, комиссия составит не 10%, а 100 руб.

С июля комиссии на внесение наличных долларов и евро ввели Тинькофф-банк (4%), БКС Банк (5% при сумме свыше 10 тыс.), «Интеза» и Москоммерцбанк (5% или 10% в зависимости от суммы), Цифра Банк (2,5%) и Ситибанк (5%). При этом в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ перестали принимать доллары и евро через банкоматы, включая «Сбер», Райффайзенбанк, ВТБ.

Эрдни Кагалтынов