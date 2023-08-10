Нижегородские кинотеатры покажут «Барби» вместе с фильмом о блокадном Ленинграде

Фильм «Барби» начнут показывать в нижегородских кинотеатрах сети «Империя грез» с 9 сентября. Зрители смогут посмотреть комедию в качестве предсеансового обслуживания короткометражки «Прасковья» о блокадном Ленинграде, сообщается на сайте сети.

«Барби» покажут в дубляже студии Hot voice 41. Билеты стоят от 250 до 550 руб.

В мировой прокат фильм «Барби» вышел 20 июля, за три недели он собрал более $1 млрд. Права на кинопрокат принадлежат американской Warner Bros, которая ушла из России в 2022 году из-за ввода российских войск на Украину. Минкульт не получал заявки на выдачу прокатных удостоверений для фильма «Барби».

Елена Ковалева