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Коммерсантъ FM
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В июле инфляция в США выросла впервые за год, достигнув 3,2%

По итогам июля потребительские цены в США выросли на 3,2% в годовом выражении против 3% в июне, следует из данных Минтруда США (pdf).

В ведомстве отметили, что показатель вырос из-за индекса цен на жилье. На его долю пришлось почти 90% всего роста индекса потребительских цен.

Рекордная инфляция в США фиксировалась в прошлом году. В июне 2022 года она достигла максимальной за последние 40 лет отметки — 9,1%. Потом инфляция в США стала снижаться.

Об американской экономике — в материале «Ъ» «У США отошла вторая ступень».

Олеся Павленко

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