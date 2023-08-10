ЛЭП дотянули до приговора

В Кемеровской области военный суд рассмотрел уголовное дело 41-летнего Александра Червова. Бывший патологоанатом, по данным силовиков, весной 2022 года обрушил несколько вышек ЛЭП, что привело к временному отключению электроэнергии, а также планировал поджечь военкомат. По статьям Уголовного кодекса о диверсии и приготовлении к теракту ему назначили 17 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушенная вышка ЛЭП в Кемеровской области

Фото: ФСБ Обрушенная вышка ЛЭП в Кемеровской области

Фото: ФСБ

1-й Восточный окружной военный суд (Хабаровск) на выездном заседании в Кемерово рассмотрел уголовное дело о диверсиях на высоковольтных ЛЭП, совершенных весной 2022 года. В середине апреля и начале мая 2022 года в Кемеровской области были обрушены две вышки ЛЭП, что привело к временному отключению электричества. Несущие конструкции опор были спилены, тросы, которые удерживали вышки, перекушены специальным инструментом. В энергетических компаниях, чьи объекты пострадали в результате диверсии, сообщали, что оперативно провели ремонтно-восстановительные работы.

В прошлом году ФСБ России сообщила о задержании в Кузбассе сторонника украинских националистов, причастного, по данным спецслужб, к диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры. Задержанным оказался бывший патологоанатом из Кемерово Александр Червов.

В доме подозреваемого оперативники нашли крепежные болты с поврежденных ЛЭП, бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, пару пневматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, небольшую сумму наличных.

Проверив содержимое его смартфона, контрразведчики обнаружили там схемы расположения военкоматов и отделений полиции в Кемерово, которые, как допускает следствие, могли стать его целями. Одной из главных улик стал личный дневник задержанного с записями, подтверждающими совершение им диверсий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Червов

Фото: ФСБ Александр Червов

Фото: ФСБ

Согласно информации органов госбезопасности, задержанный дал признательные показания.

На видеозаписи допроса, которую вели силовики, мужчина заявил: «Изначально была идея поджечь военкомат — пустой, разумеется, без людей».

Бывшему патологоанатому предъявили обвинение в диверсии (ст. 281 УК РФ) и приготовлении к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и по решению суда заключили под стражу. В апреле 2023 года расследование уголовного дела было завершено. Фигурант дела предстал перед судом.

По данным Telegram-канала Baza, Александру Червову присудили 17 лет лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Получить комментарии в ФСБ не удалось. Телефон пресс-службы суда не отвечал. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно.

В апреле уголовное дело о диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры правоохранители возбудили в отношении 16-летнего подростка из Кузбасса. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, подросток поджег один из релейных шкафов, который находится на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. За диверсию, по предварительным данным, от неизвестных он получил 5 тыс. руб. По ходатайству следствия Заводской районный суд Кемерово отправил подростка в СИЗО. Вину в предъявленном обвинении он признал.

Константин Воронов, Новосибирск