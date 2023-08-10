«Валдаи» из Нижнего Новгорода в Васильсурск запустят с 14 августа

Суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» начнут курсировать из Нижнего Новгорода в поселок Васильсурск (Воротынский округ) с заходом в село Макарьево (Лысковский округ) с 14 августа. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Рейсы запланированы трижды в неделю. Из Нижнего Новгорода «Валдай» будет отправляться в 8:15, из Васильсурска — в 12:30. Время в пути составит три часа и 15 минут. Продажа билетов на сайте «Водолета» пока не открылась.

Навигация «Валдаев» началась в мае. В 2022 году «Валдаи» курсировали по 14 маршрутам, в 2023 году появились рейсы до Балахны и Мурома.

Елена Ковалева