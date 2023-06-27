«Валдаи» из Нижнего Новгорода до Мурома начнут курсировать с 5 июля

Суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» начнут курсировать из Нижнего Новгорода в Муром. С 5 июля запланированы экскурсионные рейсы, с 10 июля — регулярные с остановкой в Павлове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Экскурсионные рейсы будут отправляться в Муром по средам без остановок в Павлове. По прибытии пассажиров на пристани будут встречать актеры в костюмах. В программе — экскурсия в мужской Спасо-Преображенский монастырь, в село Карачарово — на родину Ильи Муромца, и посещение историко-художественного музея. Время в пути составит четыре часа в одну сторону, в Муроме «Валдай» остановится на четыре с половиной часа. Цена билета — 3,7 тыс. руб.

Регулярные рейсы запланированы дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути из Нижнего Новгорода в Павлово составит два часа, из Павлова в Муром — еще два часа. Продажа билетов на сайте «Водолета» пока не открылась.

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Анастасия Еремина