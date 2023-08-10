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Коммерсантъ FM
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Квартальная прибыль Alibaba выросла на 63%

Выручка китайской корпорации Alibaba Group в первом квартале, закончившемся в конце июня, выросла на 14%, до 234,2 млрд юаней ($32,3 млрд; .pdf). По подсчетам Refinitiv, это самый значительный квартальный рост выручки с 2021 года. Чистая прибыль увеличилась на 62,6%, составив 33 млрд юаней ($4,6 млрд). Акции Alibaba после публикации отчетности выросли на внебиржевых торгах в Нью-Йорке на 3,8%.

Хорошие квартальные результаты связаны в числе прочего с тем, что на первый квартал прошлого года пришлись активные локдауны в Китае, негативно сказавшиеся на деятельности Alibaba. Выручка основных подразделений холдинга — маркетплейсов Taobao и Tmall Group — выросла за квартал на 12%. В последнее время Alibaba стала активнее расширяться на зарубежные рынки — так, в июне было объявлено о намерении запустить в Европе локализованную версию маркетплейса Tmall. Выручка подразделения по глобальному ритейлу в первом квартале выросла на 60%, а выручка логистического подразделения Cainiao — на 34%.

В марте было объявлено о масштабной реструктуризации Alibaba. Холдинг разделится на шесть самостоятельных бизнес-групп, каждая из которых проведет IPO.

Яна Рождественская

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