В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, напавшего на мальчика за шапку с буквой Z

Генпрокуратура РФ поручила обжаловать решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, прекратившего уголовное дело 56-летнего Александра Неустроева, обругавшего ребенка за шапку с буквой Z. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кассационное представление должен будет подготовить прокурор Свердловской области.

«Совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ»,— отметили в Генпрокуратуре.

История из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, отец которого участвует в СВО. По ст. ч.1 ст.213 УК РФ екатеринбуржцу грозило до пяти лет лишения свободы. Решение суда о прекращении уголовного дело раскритиковали депутаты Госдумы, а мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал его мягким.

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