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Коммерсантъ FM
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Spiegel: подозреваемый в шпионаже в пользу РФ мог иметь доступ к секретным документам

Офицер Бундесвера Томас Х., задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России, был выявлен на раннем этапе, сообщили источники Der Spiegel. В Берлине исходят из того, что он мог быть недоволен своей работой. Однако контрразведка отнеслась к его действиям серьезно, потому что тот долго работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения (подведомственное учреждение Минобороны) и имел доступ к чувствительной информации в области вооружения.

По одной из версий следствия, мужчина хотел повысить свою значимость попыткой связаться с российской стороной. На него, по предварительной информации, вышли при первой попытке связаться с генконсульством РФ в Бонне. Он послал сообщение по электронной почте, на что обратила внимание контрразведка. Как пишет журнал, мужчину задержали после того, как появилась конкретика о сотрудничестве с российскими спецслужбами — он якобы договорился о передаче первой партии документов.

Как отмечает Der Spiegel, мужчину подозревают не в госизмене, а в деятельности в интересах иностранной разведки. По данным издания, это значит, что пока нет доказательств передачи секретной информации. Как считают журналисты, Россию могли интересовать закупки американских истребителей F-35 или израильской системы противоракетной обороны Arrow 3. По линии Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения не проходят поставки вооружения Киеву.

Сотрудник Бундесвера был задержан 9 августа в городе Кобленц на западе Германии. Утверждалось, что он по собственной инициативе связывался с генконсульством России в Бонне и с посольством России в Берлине с мая 2023 года. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

Леонид Уварчев

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