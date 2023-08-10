Цены на рис рекордно высокие с 2011 года

Индекс цен на рис — All Rice Price Index, публикуемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), вырос в июле на 2,8% в сравнении с июнем, до 129,7 пункта. Это рекордное значение с сентября 2011 года. Рост в сравнении с июлем 2022-го составил 19,7%. Цены на рис, производимый в Таиланде, выросли особенно сильно — на 5%. По мнению аналитика Rabobank Оскара Чакры, в августе индекс FAO может показать еще более существенный рост.

Столь существенный рост цен связан с несколькими факторами. Основной — погодные условия, прежде всего возвращение в этом году феномена Эль-Ниньо, что ведет к повышению температуры, засухам и т. д. Еще одна причина — запрет на экспорт риса, введенный в июле Индией. Запрет должен был удержать на сравнительно низком уровне цены внутри страны. По словам Питера Тиммера, преподавателя Гарвардского университета, специализирующегося на вопросах продовольственной безопасности, рост цен на рис также связан со сложностями экспорта зерна и кукурузы с Украины из-за конфликта.

По мнению экспертов, рост цен может оказать существенное негативное воздействие на людей в бедных странах, где рис составляет основу рациона. В Африке и Юго-Восточной Азии до 60% калорий, получаемых людьми из пищи, приходится на рис, а в некоторых странах, например в Бангладеш, эта доля доходит до 70%. «Повышение цен на рис будет способствовать продовольственной инфляции, особенно для бедных домохозяйств в странах Азии, являющихся основными потребителями риса. Когда одна страна ввела запрет на экспорт, другие страны часто следуют этому примеру. Главные проигравшие — бедные по всему миру»,— считает старший научный сотрудник американского Международного исследовательского института продовольственной политики Джозеф Глаубер.

Яна Рождественская