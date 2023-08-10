Регоператор по вывозу мусора сомневается в открытии МСЗ под Казанью в 2025 году

Регоператор по обращению с ТКО в Западной зоне Татарстана — УК «ПЖКХ» сомневается в том, что в 2025 году под Казанью будет открыто МСЗ. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на гендиректора компании Евгения Чекашова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, строительство МСЗ в данный момент приостановлено. Есть вопросы с оборудованием. Ввод МСЗ перенесен на 2025 год. «Появится ли завод к этому сроку? Сегодня такой уверенности нет, поэтому городу в ближайшее время надо определиться с новым местом для полигона на расстоянии 30–35 километров от города»,— сказал господин Чекашов.

"Ъ-Казань"