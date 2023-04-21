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Мусоросжигательный завод не дождался оборудования

Строительство МСЗ под Казанью откладывается из-за санкций

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил о «сложностях» с поставкой оборудования для мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, который планировалось построить за 28 млрд руб. к концу прошлого года. По словам чиновника, швейцарско-японская компания отказалась от участия в этом проекте и теперь оператор завода ищет новых поставщиков и рассматривает предложения из Китая. При этом стоимость самого проекта увеличилась, но насколько, господин Песошин не сообщил. Компания «РТ-инвест», которая строит МСЗ, заявления главы правительства Татарстана не прокомментировала.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вопрос о ходе строительства МСЗ под Казанью был поднят вчера на сессии Госсовета депутатом КПРФ Николаем Атласовым. «Нет ясности в отношении завершения строительства МСЗ»,— обратился он к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, который представил парламентариям отчет о работе правительства в 2022 году. Тот не смог ответить, когда завод будет запущен. «В настоящее время закончены фундаментные работы, возведены корпусные постройки. Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования. Вот с этим сложнее»,— сказал господин Песошин. 

Глава республиканского правительства напомнил, что МСЗ строится «в рамках инвестиционного соглашения» с «АГК-2», которая договорилась о поставке оборудования с швейцарско-японским консорциумом Hitachi Zosen Inova. «В связи с санкциями в поставке оборудования отказано»,— указал Алексей Песошин. По его словам, сейчас «ведутся переговоры» с другими поставщиками. «Заключено первое соглашение с „Росатомом“. Там ведутся работы. Пока ищутся источники финансирования, существенно увеличилась сумма»,— сказал премьер-министр. Он добавил, что также  «рассматриваются три предложения китайских инвесторов». 

Напомним, завод возводят с середины 2020 года на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, у границ Казани. Оператор завода ООО «АГК-2» является «дочкой» компании «РТ-инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Генеральным подрядчиком проекта стала татарстанская компания «Татнефтепроводстрой». Завод первоначальной стоимостью 28 млрд руб. рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Против строительства завода выступали местные жители и активисты, опасаясь, что объект может нанести вред окружающей среде и здоровью населения. Но все необходимые экспертизы проект прошел. 

Предполагалось, что завод будет построен к концу 2022 года. Но затем компания предложила отложить запуск всех пяти МСЗ (помимо Татарстана еще четыре объекта строятся в Московской области) сначала на фоне пандемии коронавируса, а позже из-за антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. 

В апреле прошлого года Алексей Песошин сообщал, что инвестор уже вложил около 1 млрд руб. своих денег в проект в Казани. Со своей стороны власти Татарстана обязательства по проекту выполнили. «Мы дали существенные льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль, мы включили в намерения по бюджету строительство инфраструктуры, дали возможность приобрести землю, построили дорогу»,— рассказывал господин Песошин. 

В «РТ-инвест» отмечали, что «экономическим эффектом строительства и эксплуатации завода в Казани станет создание более тысячи новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджет Республики Татарстан в размере 2,5 млрд руб., а также 11 млрд руб. в федеральный бюджет». Еще год назад представитель инвестора заверял „Ъ“, что «зарубежные поставщики подтверждают намерения выполнить свои обязательства по поставке оборудования для заводов». Также «РТ-инвест» тогда сообщал, что стратегическими партнерами стали три госкорпорации: «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ.

В начале 2023 года, по данным «Известий», «РТ-инвест» обращался за помощью в Минприроды России. «Для завершения создания завода в Республике Татарстан в связи с выходом зарубежного технологического партнера из проекта из-за санкционной политики недружественных государств требуется повысить степень локализации до 90%»,— указывал в письме заместитель гендиректора компании Тимур Котляр. По его словам, для запуска МСЗ нужно наладить производство колосниковой решетки, электротехнического оборудования и комплекса очистки дымовых газов, и для этих целей нужна господдержка. В этом случае степень локализации вырастет до 90%. При этом издание указывало, что оборудование для заводов в Подмосковье компания успела купить, «наиболее остро» проблема с оборудованием проявилась именно в Казани. 

Вчера на запрос „Ъ“ пресс-служба «РТ-инвест» не ответила. Ранее «Совет рынка», являющийся регулятором энергорынков, сообщал, что компанию не оштрафуют, если она возведет завод к декабрю 2025 года. В противном случае штраф может составить 25% от непоставленной мощности.  

«Я все мечтаю услышать, что правительство готово поработать и заняться альтернативными, цивилизованными способами избавления от коммунальных отходов, их переработкой. Понятно, что есть мусоросжигательный завод. Но можно долго это обсуждать и ждать отмены санкций, предложений инвесторов»,— считает депутат Николай Атласов, который является финансовым директором перерабатывающего предприятия «Проминдустрия». Он считает, что уже сейчас можно заниматься раздельным сбором мусора и развивать проекты по его переработке. «Мне не нравится, что вся наша программа по переработке упирается в завод по термической обработке отходов. Это нелогично»,— заключает депутат.

Кирилл Антонов

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