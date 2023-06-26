Ввод МСЗ под Казанью могут сдвинуть на конец 2025 года

Ввод мусоросжигающего завода под Казанью могут сдвинуть на конец 2025 года. Проект постановления правительства был разработан Минприроды РФ, передает «Интерфакс».

При этом в ассоциации «Совет рынка», достоверные причины переноса сроков строительства МСЗ неизвестны. При этом инвестор уже пользовался однократным правом на перенос даты начала поставки мощности с сохранением срока окупаемости. Тогда в рамках контрсанкционных мер сроки перенесли с конца 2022 года на декабрь 2024-го.

В ассоциации добавили, что по правилам оптового рынка и по условиям договора инвестор может дополнительно перенести сроки на год без наказания, но с уменьшением периода поставки мощности. Таким образом он будет получать плату за мощность на оптовом рынке в течение 14 лет вместо 15.

Остальные МСЗ, которые будут построены в Подмосковье, планируют возвести в конце следующего года, как ранее и предполагалось.

"Ъ-Казань"