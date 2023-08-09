ЦБ пересмотрел оценку платежного баланса в июне с дефицита на профицит

Банк России пересмотрел оценку сальдо счета текущих операций в июне с дефицита в $1,4 млрд на профицит в $1,2 млрд. Причина пересмотра оценки не уточняется. В июле, по предварительной оценке ЦБ, сальдо также оказалось положительным и составило $1,8 млрд, сообщила пресс-служба регулятора.

В пресс-релизе также сообщается, что, по предварительной оценке Банка России, профицит платежного баланса РФ за январь—июль составил $25,2 млрд, что на $140,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулятор считает, что определяющую роль в снижении профицита сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,4%. По оценке ЦБ, в июле показатель составил $7,3 млрд, а положительное сальдо торгового баланса за январь—июль — $64,4 млрд ($204 млрд в прошлом году).

В середине июля ЦБ опубликовал предварительную оценку платежного баланса РФ, согласно которой сальдо счета текущих операций в июне впервые с августа 2020 года ушло в минус на $1,4 млрд. Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» тогда заявили «Ъ», что с учетом сезонности сальдо все же осталось положительным — около $1,8 млрд.

Эрдни Кагалтынов