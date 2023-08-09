Оптимизация расходов улучшила показатели «Россети Ленэнерго»

ПАО «Россети Ленэнерго», согласно отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в первом полугодии 2023 года увеличило чистую прибыль на 35,8%. В компании финансовые успехи связывают с оптимизацией расходов и величины долговой нагрузки. Эксперты отмечают, что рост прибыли характерен для многих региональных энергокомпаний. Непосредственно же положительные результаты «Россети Ленэнерго» скажутся на дивидендной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ПАО «Россети Ленэнерго» раскрыло финансовую отчетность по РСБУ за половину 2023 года. Согласно данным, выручка компании выросла на 16,2% по итогам шести месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении она составила 53,52 млрд рублей (против 46 млрд рублей за первую половину 2022 года). В том числе по передаче электроэнергии за отчетный период — 49,7 млрд рублей, от услуг по технологическому присоединению — 3,01 млрд рублей. Показатель EBITDA, в свою очередь, составил 26,6 млрд рублей.

Чистая прибыль достигла 13,98 млрд рублей. За шесть месяцев 2022 года она составила 10,3 млрд рублей. Таким образом, рост составил 35,8%. Как прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам «Россети Ленэнерго» Александр Гридин, таких показателей удалось достичь за счет оптимизации расходов и величины долговой нагрузки. А также благодаря реализации комплекса мер господдержки электросетевого комплекса.

В пояснении к отчетности сказано, что рост выручки по передаче в 15,9% произошел в том числе из-за переноса срока пересмотра тарифных ставок, который пришелся на 1 декабря 2022 года вместо июля 2023. А также из-за изменения структуры потребления электроэнергии по группам и видам применяемого тарифа.

По итогам 2022 года компания согласно отчетности по РСБУ показала снижение чистой прибыли на 9,2%. Как сообщал «Ъ-СПб» (см. №67 от 18.04.2023), этот показатель составил 17,97 млрд рублей в 2022 году против 19,79 млрд рублей в 2021 году. Выручка, напротив, показала рост на 1,8%, до 95 млрд рублей, в том числе за счет поступления авансов по технологическому присоединению и договорам компенсации.

По словам начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ» Дмитрия Маркова, на сильные финансовые показатели компании за полугодие 2023 года повлиял рост тарифов, снижение долговой нагрузки, повышение эффективности деятельности. «Схожая ситуация наблюдается у многих региональных МРСК в текущем году. Компания исторически всегда соблюдала дивидендную политику, поэтому акции “Ленэнерго” пользуются популярностью среди инвесторов. Общий дивиденд за 2023 год на привилегированную акцию может составить порядка 25 рублей (дивидендная доходность — 11,2%), на обыкновенную — 0,65 рублей (3%)»,— полагает Дмитрий Марков.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также замечает, что резонно ожидать рост дивидендов. Напомним, что утвержденные советом акционеров выплаты дивидендов по итогам 2022 года составили 0,0588 рубля на одну обыкновенную акцию и 18,8302 рубля на привилегированную. В денежном выражении планировалось направить на выплату 2,26 млрд рублей. А еще 11,9 млрд рублей чистой прибыли — на развитие.

При этом Артем Деев напоминает, что ключевой задачей всех филиалов ПАО «Россети» является реализация в утвержденные сроки мероприятий инвестпрограммы. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», на инвестпрограмму в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 18 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО “Россети Ленэнерго” на 2021–2025 годы» на 2023 год запланирован объем инвестиций в 38,99 млрд рублей (по Санкт-Петербургу — 29,1 млрд и по Ленинградской области — 9,89 млрд). Для сравнения, в 2022 году финансирование составило 34,35 млрд рублей (по Петербургу — 26,39 млрд, по Ленобласти — 7,96 млрд).

Алла Михеенко