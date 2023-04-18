«Россети Ленэнерго» заработали на авансах

ПАО «Россети Ленэнерго» нарастило прибыль за 2022 год на 33% по в сравнении с предыдущим аналогичным периодом согласно отчетности по МСФО. В компании рост связывают с поступлением авансов по технологическому присоединению и договорам компенсации. По мнению финансовых аналитиков, рост произошел в результате переоценки вероятности возврата дебиторской задолженности, о чем говорят данные российского стандарта бухгалтерского учета. По ним чистая прибыль компании снизилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ПАО «Россети Ленэнерго» опубликовало на сервере раскрытия информации отчетность по МСФО. Согласно этим данным, выручка компании выросла на 1,8%, до 95,19 млрд рублей в 2022 году (93,5 млрд рублей в 2021 году). Прибыль за данный период составила 19,86 млрд рублей, показав рост в 33% по сравнению с 2021 годом, когда зафиксировано 13,18 млрд рублей. Показатель EBITDA в минувшем году составил 46,72 млрд рублей, что на 10,5% выше, чем годом ранее.

В компании сообщили, что основное влияние на рост финансовых показателей оказало поступление авансов по технологическому присоединению и договорам компенсации. Кроме того, по итогам 2022 года сложилось положительное сальдо операционного денежного потока по передаче электроэнергии.

При этом опрошенные аналитики обратили внимание, что компания демонстрировала снижение чистой прибыли, согласно отчетности по РСБУ, опубликованной ранее. Так, этот показатель составил 17,97 млрд рублей в 2022 году против 19,79 млрд рублей в 2021 году.

«Такой существенный рост прибыли по МСФО произошел в результате переоценки вероятности возврата дебиторской задолженности в сторону увеличения по сравнению с 2021-м. По РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) прибыль по итогам 2022 года снизилась на 1,9 млрд рублей, так как РСБУ не включает данные переоценки дебиторской задолженности в расчет прибыли. В целом в отрасли за 2022/2023 год тарифы выросли на 9%, что было вызвано инфляцией. Таким образом, можно сказать, что особых изменений в части изменения баланса сил участников энергорынка не наблюдается»,— комментирует Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова.

По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Ковалева, главной причиной положительного разрыва по прибыли стала величина убытка от обесценения основных средств.

«Если грубо скорректировать чистую прибыль на данные убытки, то мы увидим, что "очищенная" чистая прибыль компании за период уменьшилась на 4% (год к году). Прибыль по РСБУ при этом снизилась на 9%. Что касается реакции акций на отчеты, то она крайне неоднозначна. "Обычка" еще 4 апреля взлетела на 39% без видимых причин, но это стало привычным явлением для инструмента в последний год: free float по ним составляет лишь 1%, что делает акции вероятной целью для спекуляций. Что касается префов, то, по нашим оценкам, потенциал роста по методу DDM у них еще есть, если исходить из прогнозной выплаты 18,83 рублей на акцию по итогам года в соответствии с дивполитикой»,— отметил господин Ковалев.

«Рост чистой прибыли на 6,7 млрд рублей возник в результате перехода на модель учета основных средств по исторической стоимости. А чистый долг снизился 11,4 млрд рублей за счет временно свободной ликвидности. То есть при переходе на учет основных средств в МСФО по исторической стоимости не учитывается амортизация — в бухучете стоимость этих средств фиксируются по цене приобретения или инвестиций. Без "уценки" этих основных средств, которая происходит со временем: ОС изнашиваются, требуют ремонта, замены, модернизации и так далее. Поэтому такие расхождения в отчетности по МСФО и РСБУ. То есть эти результаты — чисто технические, возникшие в результате переоценки основных средств. Вряд ли это окажет существенное влияние на дивиденды за 2022 год»,— полагает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам 2021 года ПАО «Россети Ленэнерго» увеличило чистую прибыль по МСФО на 28,7% (см. №48 от 22.03.2022) по сравнению с показателем 2020 года, до 15,4 млрд рублей. Тогда основное влияние на динамику оказал рост объемов присоединенной мощности и электропотребления в регионах присутствия. В прошлом году компания, напротив, отмечала снижение электропотребления в отдельных отраслях промышленности, особенно с участием иностранного капитала.

Алла Михеенко