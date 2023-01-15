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Техобслуживание сетей дорожает

«Ленэнерго» закладывает четыре миллиарда на затраты по ремонту

ПАО «Россети Ленэнерго» увеличило на 27,5% финансирование на ремонтную кампанию и техобслуживание электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2023 году. Компания вложит 4 млрд рублей, связывая это с ростом объемов и повышением стоимости материалов. Эксперты считают, что данные мероприятия повысят надежность электросетевого комплекса.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ПАО «Россети Ленэнерго» закладывает на текущий год 4 млрд рублей на ремонтную кампанию и техобслуживание в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Для сравнения, в прошлом 2022 году сообщалось о вложении 2,9 млрд рублей, то есть рост финансирования составил 27,5%.

«Ремонтная программа финансируется не в рамках инвестпрограммы, а за счет операционных расходов (учитываемых в тарифе на передачу электроэнергии). Увеличение финансирования ремонтной программы в 2023 году связано с ростом объемов запланированных работ и повышением стоимости необходимых материалов»,— пояснили «Ъ-СПб» в сетевой компании.

Там же уточнили, что непосредственно на инвестпрограмму в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 18 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО “Россети Ленэнерго” на 2021–2025 годы» на 2023 год запланирован объем инвестиций в 38,99 млрд рублей (по Санкт-Петербургу — 29,1 млрд и по Ленинградской области — 9,89 млрд). Для сравнения, в 2022 году финансирование составило 34,35 млрд рублей (по Петербургу — 26,39 млрд, по Ленобласти — 7,96 млрд).

В этом году на территории Петербурга запланирован ремонт 1070 трансформаторных подстанций и 274,7 км линий электропередачи. Кроме того, энергетики планируют заменить 246 опор, 15 071 изолятор на ЛЭП, а также устранить повреждения 144 выключателей и 7,6 км грозотроса. В Ленобласти будет проведен ремонт 1201 трансформаторной подстанции и более 3045,2 км линий электропередачи. На электросетевых объектах региона планируется заменить 3473 опоры, 23 926 изоляторов, а также отремонтировать 430 выключателей и 39,5 км грозотроса. Также запланирована расчистка просек: 155 га трасс ЛЭП 0,4–110 кВ в пригородах Петербурга и 4585 га — в Ленобласти.

«“Ленэнерго” находится в хорошем финансовом состоянии и имеет низкую долговую нагрузку, поэтому есть резервы для увеличения бюджета на ремонтные работы. Энергокомпания хочет повысить надежность электросетей, снизить количество сбоев и аварий»,— считает Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ».

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, постоянные инвестиции от компании повышают устойчивость электросетей, в том числе за счет применения новых технологий, на которые также требуется больше вложений. «Техобслуживание энергосетей требует увеличения инвестиций из-за роста стоимости разных комплектующих и материалов. Во-вторых, изношенность сетей из года в год растет: для Ленобласти этот показатель находится на уровне около 75%. Увеличение инвестиций также связано с развитием покрытия электросети в Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе»,— говорит господин Деев.

Алла Михеенко

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