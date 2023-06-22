Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев на семь часов выйдет в открытый космос

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, участвующий в 69-й экспедиции на Международной космической станции (МКС), почти на семь часов выйдет в открытый космос. В пресс-службе Роскосмоса пояснили, что ему или челябинцу Дмитрию Петелину предстоит установить аппаратуру высокоскоростной системы передачи информации на модуле «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Всего в рамках миссии им предстоит выполнить шесть заданий, среди которых — демонтаж старого оборудования, установка и подключение новой аппаратуры РСПИ-М и фотографирование внешней поверхности модуля «Звезда». Также уральским космонавтам предстоит демонтировать с модуля «Поиск» одного из трех контейнеров оборудования «Биориск-МСН», который используется для фиксации экологической безопасности космической техники и планетарного карантина.

Напомним, командование МКС Сергей Прокопьев принял в октябре 2022 года. Изначально он вместе с Дмитрем Петелиным и Франциско Рубио должен был вернуться на Землю 28 марта, однако из-за поломки корабля «Союз МС-22», вылет задерживается на полгода.

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