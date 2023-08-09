Hennessey показала трековый гиперкар Venom F5 Revolution Roadster

Компания Hennessey Special Vehicles представила трековый вариант гиперкара Venom F5 Revolution — исполнение Roadster с открытым верхом.

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Автомобиль сохранил 1842-сильный 6,6-литровый бензиновый турбомотор V8 Fury с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, но настройки трансмиссии были изменены. Подвеска получила более агрессивные настройки и регулируемые амортизаторы, а колесные диски были переработаны, чтобы обеспечить большее пятно контакта покрышек с дорогой.

Основное изменение версии Revolution — измененная аэродинамика. За счет более агрессивного карбонового обвеса увеличилась прижимная сила, а расширенное использование углепластика позволило снизить массу автомобиля. В оснащение трекового варианта гиперкара также включена бортовая система телеметрии для сбора и анализа телеметрии.

Исполнение Roadster отличается от купе съемным жестким верхом. Панель из углепластика отделана алькантарой и крепится на четырех болтах и двух фиксаторах. Весит крыша 8 кг и легко демонтируется и устанавливается силами одного человека.

Тираж Hennessey Venom F5 Revolution Roadster составит 12 экземпляров по цене от $3 млн каждый. Напомним, купе Hennessey Venom F5 Revolution было показано в начале 2023 года.

Максим Вершинин

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