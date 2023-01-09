Hennessey показал трековый гиперкар Venom F5 Revolution

Компания Hennessey Special Vehicles представила трековый вариант гиперкара Venom F5 — исполнение Revolution.
Автомобиль сохранил 1842-сильный 6,6-литровый бензиновый турбомотор V8 Fury с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, но настройки трансмиссии были изменены.
Подвеска получила более агрессивные настройки и регулируемые амортизаторы, а колесные диски были переработаны, чтобы обеспечить большее пятно контакта покрышек с дорогой.
Основное изменение версии Revolution — измененная аэродинамика. За счет более агрессивного карбонового обвеса увеличилась прижимная сила, а расширенное использование углепластика позволило снизить массу автомобиля. В оснащение трекового варианта гиперкара также включена бортовая система телеметрии для сбора и анализа телеметрии.
Тираж Hennessey Venom F5 Revolution составит 24 экземпляра по цене от $2,7 млн каждый.