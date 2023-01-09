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Hennessey показал трековый гиперкар Venom F5 Revolution

Компания Hennessey Special Vehicles представила трековый вариант гиперкара Venom F5 — исполнение Revolution.

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Hennessey Venom F5 Revolution

Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

Hennessey Venom F5 Revolution

Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

Hennessey Venom F5 Revolution

Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

Hennessey Venom F5 Revolution

Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

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Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

Hennessey Venom F5 Revolution

Фото: Hennessey Special Vehicles

Автомобиль сохранил 1842-сильный 6,6-литровый бензиновый турбомотор V8 Fury с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, но настройки трансмиссии были изменены.

Подвеска получила более агрессивные настройки и регулируемые амортизаторы, а колесные диски были переработаны, чтобы обеспечить большее пятно контакта покрышек с дорогой.

Основное изменение версии Revolution — измененная аэродинамика. За счет более агрессивного карбонового обвеса увеличилась прижимная сила, а расширенное использование углепластика позволило снизить массу автомобиля. В оснащение трекового варианта гиперкара также включена бортовая система телеметрии для сбора и анализа телеметрии.

Тираж Hennessey Venom F5 Revolution составит 24 экземпляра по цене от $2,7 млн каждый.

Максим Вершинин

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