Hennessey показал трековый гиперкар Venom F5 Revolution

Компания Hennessey Special Vehicles представила трековый вариант гиперкара Venom F5 — исполнение Revolution.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles Следующая фотография 1 / 4 Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles Hennessey Venom F5 Revolution Фото: Hennessey Special Vehicles

Автомобиль сохранил 1842-сильный 6,6-литровый бензиновый турбомотор V8 Fury с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, но настройки трансмиссии были изменены.

Подвеска получила более агрессивные настройки и регулируемые амортизаторы, а колесные диски были переработаны, чтобы обеспечить большее пятно контакта покрышек с дорогой.

Основное изменение версии Revolution — измененная аэродинамика. За счет более агрессивного карбонового обвеса увеличилась прижимная сила, а расширенное использование углепластика позволило снизить массу автомобиля. В оснащение трекового варианта гиперкара также включена бортовая система телеметрии для сбора и анализа телеметрии.

Тираж Hennessey Venom F5 Revolution составит 24 экземпляра по цене от $2,7 млн каждый.

Максим Вершинин