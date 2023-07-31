В Роспотребнадзоре четыре петербургских водоема признали подходящими для купания

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по результатам проверки признали безопасными для купания четыре водоема, сообщили 31 июля в пресс-службе ведомства.

В списке оказались Первое Суздальском (Верхнее), Второе Суздальское (Среднее) озера, Ольгинский пруд в Выборгском районе, а также озеро Безымянное в Красносельском районе.

В ходе проверки специалистами были отобраны образцы воды из девяти водоемов, всего проверили 24 пляжа. Пробы воды проверялись на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», на 18 июля в ведомстве нашли только один подходящий для купания пляж. Тогда рекомендовали купаться на Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе.

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