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В ТРЦ Тольятти обнаружены нарушения норм пожарной безопасности

Прокуратура Автозаводского района Тольятти выявила нарушения требований закона о пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Елка». Информация опубликована на сайте контрольного органа.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, во время проверки контрольный орган обнаружил, что не во всех помещениях складов установлена система пожарной сигнализации. Кроме того, в технических помещениях и местах эвакуации в торговом центре хранились продукция, мебель и другие предметы.

По итогам проверки ООО «УК "Елка"» получило представление надзорного органа. На сегодняшний день нарушения устранены.

Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя ООО «УК "Елка"» возбуждено административное дело по ст. 20.4 КоАП РФ. Он получил предупреждение.

Ранее в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели.

В результате происшествия никто не пострадал. Эксперты впоследствии выявили подмену материалов при монтаже фасада здания.

Георгий Портнов

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