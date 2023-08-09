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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз ожидает снижения цен на мясо к началу осени

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цены на мясо в РФ начнут снижаться, скорее всего, в конце августа—начале сентября. Министр отметил, что наблюдаемый сейчас рост цен имеет сезонный характер и происходит каждый год.

Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«С учетом роста производства, думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Думаю, что это произойдет уже в конце августа—начале сентября. И цены будут стабилизированы. Поэтому никакой критичной ситуации мы здесь не видим, абсолютно сезонное повышение (цен.— “Ъ”), это из года в год происходит. Ни в коем случае нет дефицита, у нас в принципе полная самообеспеченность этим видом продукции»,— сказал господин Патрушев журналистам в Красноярском крае (цитата по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что Россия закрывает свои потребности по мясу на 100%. Он сообщил, что производство мяса животных без учета мяса птицы в этом году составило 1,8 млн т, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата, на неделе, закончившейся 23 июля, средние цены на курицу достигли рекордного значения — 196,93 руб. за 1 кг. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 года — 190,85 руб. за 1 кг. В розничных сетях куриная тушка в июне стоила в среднем 270 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные аналитической компании Emeat.

Крупный производитель мяса «Черкизово» с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%. Этому способствует рост затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индейка улетает вслед за курицей».

Эрдни Кагалтынов

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