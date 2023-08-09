На Ямале пьяный мужчина утонул в водоеме, следователи начали проверку

В водоеме Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) утром 7 августа утонул 38-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе окружного СУ СК, начата доследственная проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По предварительным данным следствия, пьяный мужчина решил искупаться в водоеме, который находился недалеко от его стойбища в 15 км от станции Ярынская. «Тело утонувшего из воды достали его родственники, они же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы»,— сказано в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Напомним, в июле за месяц в водоемах Ямала утонули девять человек. По данным на середину июля, в водоемах Уральского федерального округа (УрФО) с начала года скончались 155 человек, в том числе 24 ребенка.

Полина Хабарова

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