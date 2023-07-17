В водоемах УрФО с начала года утонули более 150 человек

В водоемах Уральского федерального округа (УрФО) с начала года утонули 155 человек, в том числе 24 ребенка. Об этом на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами сообщил полпред Владимир Якушев. За аналогичный период прошлого года погибли 142 человека, из которых 21 — дети.

«Цифры катастрофические. Терять такое количество людей, особенно детей, недопустимо. Нужно провести совещания на уровне губернаторов с участием профильных ведомств и выработать план действий»,— заявил Владимир Якушев.

Полпред отметил, что муниципальные власти должны внимательно следить за всеми местами массового купания, в том числе несанкционированными, чтобы не допускать нахождения людей в воде в опасных местах.

Напомним, в Свердловской области с начала года утонули 40 человек, в том числе семеро детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло на 95%. По информации МЧС, в 75% случаев на воде гибнут люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

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