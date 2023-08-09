Новая форма сборной России по футболу будет с отсылками к фольклору

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян, компания которого является техническим спонсором сборной России по футболу, сообщил, что новая форма национальной команды будет выполнена в красном цвете с элементами фольклора. Об этом он рассказал на форуме Taneco-2023 в Казани, запись которого доступна на официальном YouTube-канале хоккейного клуба «Ак Барс».

«Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производство. Наш дедлайн — март 2024-го. У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить»,— рассказал господин Мовсесян.

Артур Мовсесян отметил, что подробности дизайна формы для сборной России он пока раскрыть не может. Официальная презентация экипировки команды назначена на начало следующего года. Он лишь уточнил, что форма будет красная. «Креативных идей было много. Нас на это вдохновил фольклор»,— сказал основатель бренда Jogel.

Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с Jogel в июне. Контракт с брендом продлится до 2026 года. Ранее техническим спонсором сборной России была компания Adidas. Их сотрудничество началось еще в 2008 году. Однако в марте 2022 года Adidas в одностороннем порядке приостановил договор с РФС из-за начала боевых действий на Украине.

Милена Костерева