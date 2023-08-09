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Коммерсантъ FM
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В Италии ограничили налог на сверхприбыль банков после негативной реакции рынка

Министерство финансов Италии вчера вечером выпустило «разъяснение» в связи с решением правительства обложить 40-процентным налогом на сверхприбыль «многомиллиардные прибыли банков». В разъяснении Минфина говорится, что размер налога не будет превышать 0,1% от общего размера активов конкретного банка.

Это заявление было опубликовано спустя несколько часов после выступления вице-премьера Италии Маттео Сальвини, возглавляющего ультраправую популистскую партию «Лига», которая входит в коалиционное правительство страны. Нынешний итальянский кабинет счел, что итальянские банки получают чрезвычайно высокие прибыли из-за повышения учетных ставок ЕЦБ в текущем году, зарабатывая таким образом на гражданах.

По оценкам источников Reuters, правительство Италии рассчитывало получить по итогам года от налога на банковскую сверхприбыль около €3 млрд.

Решение правительства стало неприятным сюрпризом как для аналитиков, так и для фондовых рынков — акции итальянских банков упали на 6–9%. В совокупности капитализация итальянских банков вчера сократилась примерно на €10 млрд. После «разъяснения» Министерства финансов обеспокоенность инвесторов заметно снизилась, и акции итальянских банков сегодня стали восстанавливаться, подорожав на 4–6%. «Учитывая ограничение размера налога, мы полагаем, что это мера не нанесет ущерба политике банков в отношении возврата капитала»,— цитирует агентство Bloomberg аналитика Mediobanca Андреа Филтри.

Евгений Хвостик

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