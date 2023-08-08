Итальянские ультраправые обложили финансовый сектор налогом на сверхприбыль

Сегодня вице-премьер Италии Маттео Сальвини, возглавляющий ультраправую партию «Лига», объявил о том, что коалиционное правительство страны приняло решение наложить единоразовый 40-процентный налог на «многомиллиардные сверхприбыли банков».

По итогам прошлогодних парламентских выборов в Италии победу одержали три партии: «Братья Италии», исповедующая принципы «национального консерватизма»,— ее лидер Джорджа Мелони стала премьер-министром страны; ультраправая популистская «Лига» во главе с господином Сальвини; консервативная «Вперед, Италия!», которую после смерти ее лидера Сильвио Берлускони возглавил его давний сторонник Антонио Таяни, занявший в правительстве пост министра иностранных дел.

Нынешний итальянский кабинет счел, что итальянские банки получают чрезвычайно высокие прибыли из-за повышения учетных ставок ЕЦБ в текущем году, зарабатывая таким образом на гражданах. «Достаточно просто посмотреть на банковские прибыли в первой половине нынешнего года, которые стали результатом политики ЕЦБ, чтобы понять, что речь идет не о нескольких миллионах, а о миллиардах,— подчеркнул Маттео Сальвини.— Если правдой окажется то, что для граждан и бизнеса стоимость займов выросла и удвоилась, то для тех, кто дает деньги взаймы, это не совсем так».

По итогам первого квартала один из крупнейших банков Италии и ЕС Unicredit получил чистую прибыль €2 млрд, а по итогам второго квартала — €2,3 млрд.

По оценкам источников Reuters, правительство Италии рассчитывает получить по итогам года от налога на банковскую сверхприбыль около €3 млрд. Господин Сальвини заявил, что полученные от банков средства власти намерены пустить на оказание помощи проблемным ипотечным заемщикам и снижение налогов для граждан.

Сегодняшнее заявление итальянского правительства стало неприятным сюрпризом как для аналитиков, так и для фондовых рынков — акции итальянских банков упали в цене на 6–9%. «Налог, о котором сегодня объявили в Италии, стал сюрпризом и вызвал опасения, что другие страны могут последовать этому примеру»,— сообщил телеканалу CNN экономист лондонской брокерской компании Equiti Capital Стюарт Коул.

О том, как изымают сверхприбыли у российских компаний, читайте в материале «Ъ» «Сверхусилие для сверхналога».

Евгений Хвостик