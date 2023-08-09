Для туроператоров из Китая разработают гид по Петербургу за 15 млн рублей

Подведомственное комитету по развитию туризма СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» объявило конкурс по разработке информационно-ознакомительного тура в Петербург с воркшопом для туроператоров из Китая. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 14,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет, в числе прочего, организовать трансфер для каждого участника тура из КНР, подготовить информационные материалы и пресс-релиз с презентацией и видеороликом, организовать кофе-брейк с мини-десертами, выпечкой и холодными закусками. Также для соблюдения программы тура и маршрута гостей Петербурга нужно организовать группу координации, доступную круглосуточно. Срок исполнения контракта — до 30 ноября 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 августа. Итоги планируется подвести 29 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов предложил штрафовать туристов за неуплату курортного сбора.

О том, сколько придется платить за это владельцам петербургских гостиниц, читайте в материале «Отельерам снизят курортную кару».

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