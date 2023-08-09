В Самаре из-за ремонта теплотрассы изменится движение транспорта

Движение транспорта в Самаре на пр. Кирова изменится в четверг, 10 августа. Это будет связано ремонтом и модернизацией теплотрассы. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 22:00 10 августа 2023 года до 05:00 14 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по пр. Кирова на участке от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора (в районе дома № 210 по пр. Кирова)»,— говорится в сообщении.

В этот период автобусы маршрутов №№ 4, 6, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261 и троллейбусы №№ 4, 4к, 12, 13, 18, 20 проследуют по скорректированным схемам. При этом движение троллейбусов №№ 8, 9, 10 в указанные дни закроют.

Перед этим сообщалось о том, что в Самаре ограничат движение из-за Дня физкультурника. Также в центре города ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического марафона. Это произойдет в конце августа.

Георгий Портнов