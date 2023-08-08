В Самаре ограничат движение из-за Дня физкультурника

Временное ограничение движения транспорта будет введено в Самаре из-за мероприятий в честь Дня физкультурника. Оно будет действовать на ряде улиц с 16:00 12 августа до 01:00 (MSK+1) 13 августа текущего года. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

В частности, в указанное время транспорт не сможет проехать в Самаре по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта и по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского. На этих же улицах в это же время будут запрещены остановка и (или) стоянка транспорта. Также в центре Самары ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического марафона. Это произойдет в конце августа.

Георгий Портнов