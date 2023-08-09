Спикер Бельский заявил, что депутаты Заксобрания Петербурга пересядут на «Лады»

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что все депутаты городского парламента в ближайшее время пересядут на отечественные автомобили «Лада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Могу сказать, что я эту позицию разделяю»,— написал господин Бельский 9 августа в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что «страна наращивает темпы развития автопрома, качество наших машин отвечает всем современным требованиям», и привел в пример презентованную на ПМЭФ-2023 новую «Ладу».

«Мы в Заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты»,— отметил спикер ЗакСа.

Напомним, ранее Александр Бельский предложил сделать платным въезд в центр Петербурга.

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