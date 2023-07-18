Глава ЗакСа предложил сделать въезд в Петербург платным

Въезд в Санкт-Петербург может стать платным, объявил глава Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».
Спикер Заксобрания отметил, что сейчас в городе активно развиваются платные парковки, новые станции метро, а также увеличивается количество трамваев и автобусов на дорогах.
«Перечисленные меры были приняты из-за избытка машин в центральной части Петербурга, в связи с чем через какой-то период времени въезд в центр города будет платным»,— заявил господин Бельский.
В нынешних задачах правительства — снизить как шумовую, так и экологическую нагрузку в городе, добавил он.
Ранее, в январе 2022 года, «Ъ-СПб» уже писал о возможности введения платного въезда в центр города.