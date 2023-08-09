Свердловская прокуратура обжалует приговор по делу о гибели 44 человек от поддельного алкоголя

Прокуратура Свердловской области приняла решение обжаловать приговор по уголовному делу о гибели в Екатеринбурге 44 человек после употребления поддельного алкоголя. В пресс-службе ведомства назвали решение Чкаловского районного суда «мягким».

Напомним, шестеро из семерых подсудимых были отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет. Кроме того, условный срок получила продавщица Татьяна Васильева, которая полностью признала вину. При этом гособвинение запрашивало для обвиняемых лишение свободы на срок до 10 лет.

Апелляция будет подана после получения приговора и его изучения государственным обвинителем.

Ранее решение суда раскритиковал руководитель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн. Он назвал приговор «незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному», а также заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой обжаловать его.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», массовое отравление контрафактным алкоголем в Екатеринбурге произошло осенью 2021 года. По данным правоохранительных органов, преступная группа занималась незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 по осень 2021 года, реализовывая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе.

В сентябре 2021 года в их оборот попала партия спиртного с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Вещество в продукции превышало норму на 0,05%. Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города.

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