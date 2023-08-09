Мясоперерабатывающий комплекс в Курской области продали за 63 млн рублей

Московское ООО «Региональная компания "Экораз"» стало победителем торгов по продаже производственного комплекса по убою и переработке свинины обанкротившегося ООО «Глобалтрейд» (структура ГК «Глобал эко» Павла Сметаны) в Щиграх Курской области. Как сообщается в аукционной документации, актив был продан со снижением цены до 63,6 млн руб., хотя продавался за 80,5 млн руб.

Единым лотом был продан весь бизнес — здания и сооружения, земельные участки, оборудование, транспортные средства. Имущественный комплекс общей площадью 9,8 тыс. кв. м в процессе продажи находился в эксплуатации и производил мясную продукцию. Часть активов была в залоге у Сбербанка.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Региональная компания "Экораз"» зарегистрировано в Москве в 2020 году. Уставный капитал —1 млн руб. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Гендиректор и единственный бенефициар — предприниматель из Москвы Юлия Потапова, не имеющая связей с другими юрлицами. Финансовые показатели компания не раскрывала.

Весной этого года активы обанкротившегося курского свинокомплекса ЗАО «Агрофирма "Любимовская"» (также входило в группу «Глобал эко») выкупило местное АО «Агрофирма "Открытие"». Компания приобрела имущество за 170,8 млн руб. Компания-покупатель принадлежит Игорю Умеренкову — бывшему гендиректору «Любимовской». У «Экораза» публичных бенефициарных связей с «Глобал эко», по данным Kartoteka.ru, нет.

Сергей Калашников

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