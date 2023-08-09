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Коммерсантъ FM
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При взрыве газа в Махачкале пострадали восемь человек

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале. Пострадали восемь человек. Среди них один ребенок.

Как сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС, сообщение о ЧП на пятом этаже пятиэтажного дома №2 по улице Айвазовского поступило по системе 112 в 10:08 мск. Хлопок не вызвал горения, уточнили в ведомстве. «Повреждены внутренние перегородки в квартире»,— говорилось в сообщении. Позднее в ведомстве уточнили, что «по внешним признакам имеются трещины на несущих конструкциях и на стенах лестничной клетки, выбиты окна хаотично с 3-го по 5-й подъезд. Повреждены 6 припаркованных во дворе автомобилей».

На месте находится группировка РСЧС, в составе которой 75 человек и 22 единицы техники. Работает психологическая группа МЧС. Была проведена эвакуация жильцов дома (150 человек, в том числе 35 детей).

Глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале сообщил о том, что поручил главе Махачкалы «срочно выехать на место и обеспечить людям все необходимое вплоть до временного размещения». «Решение о дальнейших действиях будет принято после тщательной проверки устойчивости конструкций дома»,— добавил он.

По сообщению минздрава Дагестана, черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза получил ребенок трех лет. Он помещен в детскую республиканскую клиническую больницу, уточнили в министерстве, еще семерым взрослым помощь оказана амбулаторно.

Юлия Рыбина, Махачкала

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