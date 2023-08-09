На ЭЛСИБе запустили новый производственный участок

На заводе ЭЛСИБ открыли новый производственный участок. Губернатор региона Андрей Травников лично запустил его в работу, нажав кнопку на гидравлическом формообразующем станке. На ЭЛСИБе пояснили, что запуск корпуса стал необходимым шагом, чтобы успевать за увеличивающимся объемом выпуска продукции на предприятии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев Фото: Ильнар Салахиев

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – единственное предприятие тяжелого электромашиностроения за Уралом, которое специализируется на проектировании и производстве турбогенераторов, гидрогенераторов, высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей для различных отраслей промышленности. Основные заказчики – тепло- и гидроэлектростанции, АЭС, предприятия нефтегазового комплекса. Сегодня география поставок – более 250 станций в 50 странах мира.

«Только что губернатор запустил в работу новый производственный участок. Тем самым из заготовки «лодочка» получилась катушка обмотки электродвигателя мощностью 8 тысяч кВт. Новый производственный участок можно считать открытым!» – прокомментировал запуск реконструированного корпуса и вместе с тем производственного участка ведущий церемонии.

Фото: Ильнар Салахиев

Андрей Травников отметил, что он уже не первый раз посещает завод, потому что ЭЛСИБ – это гордость Новосибирской области: «Приятно сюда приезжать, особенно в тот период 70-летней истории предприятия, когда завод снова развивается. Причем, развивается достаточно динамично — это видно и по производственным показателям — я ежегодно их отслеживаю и знаю, что за последние два года вы почти двукратно увеличили объемы производства». Травников также отметил, что на ЭЛСИБе уже несколько лет реализуется инвестиционная программа и, судя по всему, местные власти тоже этим довольны.

Губернатор региона подчеркнул, что открытие корпуса и нового производственного участка на ЭЛСИБе – это не просто обновление оборудования, это возрождение цехов, которые пустовали с 90-х. «Не скрою, в Новосибирской области – это не единственный пример, мы неоднократно уже за последние годы видим, как вводятся в действие пустующие корпуса, как в них размещается новое оборудование и производятся новые изделия. Спрос на производственные здания в нашем городе растет — значит создаются предприятия – это не приукрашивание ситуации, это объективные факты!»

Фото: Ильнар Салахиев

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын рассказал, почему это событие важно для завода: «Пуск любого производственного участка – уже само по себе мощное созидательное мероприятие, а знаковость этого события заключается еще и в том, что после переезда катушечного производства в реконструированный корпус, мы высвободили большие площади под увеличение мощности производства турбогенераторов. Это говорит о том, что предприятие расширяется и увеличивает выпуск продукции, и я уверен, что своими результатами и проектами мы создадим еще не один повод для торжественных мероприятий!»

В пресс-службе завода также пояснили, что новый производственный участок был введен в эксплуатацию после реконструкции корпуса спустя четверть века. Но так как в последние годы предприятие значительно увеличило объемы производства, стало очевидно, что для выполнения производственной программы 2023 и последующих годов действующих площадей недостаточно. Сегодня часть производственных площадей этого корпуса полностью восстановлена и готова к эксплуатации. Здесь запущен процесс изготовления катушечной обмотки. До конца июня 2024 года на заводе обещают завершить второй этап реконструкции.

Андрей Травников также отметил, что по его мнению экономика и промышленность РФ сейчас двигается в правильном направлении: «Я могу поделиться своими ощущениями, мне кажется, что в нашей стране, спасибо нашим врагам, после 2014 года стали приниматься правильные решения и правильные действия в сфере экономики, а в прошлом году – они еще дополнились правильными действиями в сфере промышленности. Мы стали окончательно опираться на свои силы, развивать свое производство и хочется единственное пожелать – чтобы мы больше никогда с этого пути не сворачивали».

«В сегодняшней церемонии запуска нового производства еще дополнительно было приятно осознавать, что та катушка, в изготовлении которой я поучаствовал, пойдет еще на один проект нашей страны – совсем недалеко в Северске в Томской области реализуется научный энергетический проект будущего, куда будет поставлена, в том числе машина, изготовленная на Новосибирском заводе ЭЛСИБ с катушкой в изготовлении которой, поучаствовал губернатор. Буду этим гордиться!» – рассказал Андрей Травников.

Elsib.ru