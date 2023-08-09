СМИ: российский клуб предложил €35 млн за футболиста сборной Италии Дзаньоло

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил турецкому «Галатасараю» €35 млн за полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло. Об этом сообщил в Twitter журналист турецкого портала Ajans 1905 Кадир Четинчалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николо Дзаньоло (справа)

Фото: Martin Meissner / AP Николо Дзаньоло (справа)

Фото: Martin Meissner / AP

По его информации, неназванный российский клуб предложил футболисту зарплату €8 млн ежегодно. Утверждается, что 24-летний футболист Дзаньоло «воздержался» от принятия предложения, подробности не приводятся.

Дзаньоло в феврале перешел в «Галатасарай» из итальянской «Ромы». Вместе с итальянским клубом он становился победителем Лиги конференций. В составе сборной Италии стал бронзовым призером Лиги наций.

Лаура Кеффер