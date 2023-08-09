ЦИК и ТАСС освободят выборы от фейков

Информационное агентство ТАСС и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник заключили соглашение о партнерстве, направленное на информирование и повышение правовой культуры избирателей. Подписи под документом поставили председатель ЦИКа Элла Памфилова и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Это новый уровень взаимодействия, заявила госпожа Памфилова, которая поблагодарила ТАСС за освещение избирательного процесса и отметила, что агентство передает «всегда очень точную, корректную, основанную на фактах информацию». В свою очередь, господин Кондрашов поблагодарил ЦИК за доверие и пообещал, что предстоящие в сентябре выборы будет освещать вся региональная сеть ТАСС, в общей сложности на выборах будут работать больше 100 человек.

Он добавил, что ТАСС будет рассказывать об осенних выборах, в том числе международной аудитории, на своих новостных лентах, которые сегодня выходят на всех языках ООН. «Абсолютно уверен, что как на местах, так и в центре Центризбирком будет демонстрировать полную открытость, а мы будем бороться за то, чтобы все факты были тщательно выверены и освобождены от всевозможных фейков, которые, вне всякого сомнения, будут нас преследовать,— заверил гендиректор ТАСС.— Потому что любой выборный процесс в России всегда преследуется целым рядом информационных атак, и хорошо, что Центризбирком открыт, а мы, как серьезное агентство, всегда можем проверить факты и не допустить лживой информации до публикации».

Элла Памфилова также призналась, что благодарна своим недоброжелателям за «набитые шишки» по ходу ее политической карьеры. «Все мои недруги и оппоненты внесли огромный вклад в личностное развитие и никогда не давали мне успокоиться. И благодаря этому имею то, что имею сейчас»,— сказала глава ЦИКа, отвечая на вопрос о своей политической карьере.

Анастасия Корня